Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün Çamlıca Tabiat Parkı’nda düzenlediği doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı.

Kütahya Belediyesi, Çamlıca Tabiat Parkı’nda düzenlediği doğa yürüyüşüyle her yaştan vatandaşları, doğaseverleri ve sporseverleri bir araya getirdi. Yapılan yürüyüşün ardından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yürüyüşe katılan vatandaşlara köfte ekmek ve ayran ikram etti.

Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşe yüzlerce vatandaşla birlikte katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bugün kendimize bakacağız, onun için spor yapacağız. Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğümüzün organize ettiği doğa yürüyüşüne hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir güzergâhta, ormanın içerisinde kuş sesleriyle beraber bir yürüyüş gerçekleştirdik. Spor, sağlıklı yaşam için vazgeçilmez faaliyetlerimizden birisi olsun inşallah. Daha önce 2019 yılında başlatmıştık bunu fakat araya pandemi girince iki yıl yapamadık. İnşallah bu sene güzel bir yürüyüş olacak” ifadelerini kullandı.