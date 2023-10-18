Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce (DKMP) düzenlenen etkinlikte, İsmet İnönü Ortaokulu öğrencilerine Yaban Hayatı Müzesi gezdirildi ve Çamlıca Tabiat Parkı tanıtıldı.

Konuyla ilgili Kütahya DKMP’den yapılan açıklamada, ”Kütahya Merkez İsmet İnönü Ortaokulu öğrencileri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte Çamlıca Tabiat Parkı’nda bulunan Yaban Hayatı Müzesi gezisi ve Çamlıca Tabiat Parkı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Etkinliğe Şube Müdürümüz Şevket Bozdağ, Şube Müdürlüğü çalışanları ile birlikte 35 kişinin katılımı sağlanmıştır” denildi.