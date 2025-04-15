Kütahya Diyanet Akademisi 3. Dönem Aday Din Görevlisi Mesleki Eğitim Kursu’nun açılış programı düzenlendi.

Program, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Akademisi bünyesinde eğitim gören tüm kursiyerlere hitap etti.

Kütahya Dini İhtisas Merkezi konferans salonunda, eğitim görevlileri ve kursiyerler programı canlı bağlantı ile takip etti. Program, yeni döneme başlayan aday din görevlileri için motivasyon kaynağı olurken, din hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Açılış programına Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık da katılarak sürece destek verdi.