Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Din, Ahlak ve Değer Öğretimi seminerlerinin Kütahya’da başladığı bildirildi.

Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki seminerin açılış programına, Prof. Dr. Ali Çelik de katılarak öğretmenlere yönelik kapsamlı sunum gerçekleştirdi.

Seminerin ikinci gününde İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, eğitim programına katılarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle bir araya geldi. Müdür Yılmaz’a Din Öğretimi Şube Müdürü Rıdvan Acar eşlik etti.

"Eğitim sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda bir neslin ruhunu inşa etme çabasıdır"

Programda bir konuşma yapan Müdür Yılmaz, eğitimin sadece bilgi aktarımı olmadığını, aynı zamanda bir neslin ruhunu inşa etme çabası olduğunu vurguladı. Özellikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hedeflenen öğretmen profilinin, değer temelli, çağın ihtiyaçlarını okuyabilen ve gönül bağı kurabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini ifade eden Yılmaz, "Sizler sadece ders anlatan değil, nesil inşa eden öğretmenlersiniz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin özünde; akademik başarı ile birlikte ahlaki duruş, karakter eğitimi ve değer aktarımı yer alır. Bugün burada bu hedefe omuz veren kadroyla birlikteyiz" dedi.

"Öğretmenlik sadece müfredatla sınırlı bir görev değildir"

Konuşmasında, öğretmenliğin sadece müfredatla sınırlı bir görev olmadığını belirten Mustafa Yılmaz, öğrencilere yön vermenin en güçlü yolunun sevgi ve değer temelli bir iletişim olduğunu dile getirerek, " Bir çocuğun gönlüne dokunan bir ayet, bir hadis, bazen hayat yolculuğunu değiştirir. Sizler bu dokunuşu yapabilecek en güçlü kişilersiniz. Bugün burada, sadece bir seminer değil, bir bilinç inşa ediyoruz" dedi.

"Gençlik çeşitli kötü alışkanlıklar ve zararlı akımlar karşısında savunmasız kaldığı bir çağdayız"

Gençliğin çeşitli kötü alışkanlıklar ve zararlı akımlar karşısında savunmasız kaldığı bir çağda, öğretmenlerin taşıdığı sorumluluğun daha da arttığını vurgulayan Yılmaz, sınıfa sadece bilgiyle değil, irfanla, yürekle ve inançla girilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Gelip geçici bilgiler değil, kalplerde iz bırakacak cümleler peşindeyiz" şeklinde ifadelere yer verdi.

Seminerlerde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin din öğretimi alanındaki yansımaları da detaylı şekilde ele alındı. Değer temelli, bütüncül, disiplinler arası yaklaşımlar; öğretmenlerin pedagojik donanımlarını güçlendirmek amacıyla alan uzmanları eşliğinde işlendi.

Eğitim içeriklerinde, 21. Yüzyılda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Materyal Geliştirme ve Kullanımı, Güncel Meseleler ve Temel Yaklaşımlar gibi konular ele alındı.

Programda daha önceden eğitici eğitimlerine katılmış olan Şerife İnce, Emin Balı, A. İhsan Karagöz ve İbrahim Aras isimli eğitimciler sunum yaptılar.

Açılış gününden itibaren seminerlere eşlik eden Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü Rıdvan Acar, hem organizasyonun koordinasyonunda hem de öğretmenlerle sahadaki birebir iletişimde aktif görev aldı.

Kütahya merkezde başlayan Din, Ahlak ve Değer Öğretimi Seminerleri, önümüzdeki günlerde ilçelere taşınacak. Seminerlerin 21 Nisan 2025 tarihinde Tavşanlı ilçesinde tamamlanması planlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, seminerlerin sadece öğretmenlere bilgi kazandırmak değil, aynı zamanda ortak bir değer anlayışı ve eğitim yaklaşımı geliştirmek amacıyla organize edildiği belirtildi.