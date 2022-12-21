Kütahya ve ilçelerinde düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına katılan din görevlilerine katılım belgesi verildi.

Kütahya ve ilçelerinde düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına katılan din görevlilerine katılım belgesi verildi.

İl Müftülüğü tarafından merkez ile Tavşanlı ve Gediz ilçelerinde düzenlenen kursta Kur’an-ı Kerim, Kur’an’ı Kerim Meali, İlmihal Bilgisi, Dini Musiki ve Din Görevliliği Formasyonu derslerinde toplam 240 kredilik talim ve tashih-i huruf programı uygulandı.

İl merkezinde 11 olmak üzere Tavşanlı ve Gediz ilçelerinde açılan programa 8’i bayan Kur’an kursu öğreticisi toplam 30 görevli katıldı. İl Müftüsü Demirtaş, İl Müftülüğünde açılan kursta başarı gösteren personele katılım belgesi verdi.

Konuyla ilgili İl Müftülüğü’nden yapılan açıklamada, ”Diyanet İşleri Başkanlığınca görevi başındaki cami görevlileri ve Kur’an Kursu personeline yönelik birçok başlıkta kurs programları yapılmaktadır. Musiki Kursu, Ezan Kursu, Hitabet Kursu , Hüsni Tilavet Kursu, Talim ve Tashih-i Huruf Kursu gibi kurs programları düzenlenmektedir. Bu çerçevede Kur’an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin talim, tecvit, tashih-i huruf ve meharic-i hurufla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur’an- ı Kerim’i usulüne uygun güzel bir şekilde okumalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Talim Ve Tashih-İ Huruf kurslarımız sona erdi” ifadelerine yer verildi.