Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında gerçekleştirilen ödül töreni, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürleri İrfan Kanık ve Mustafa Topuz’un katılımıyla yapıldı. Maarif Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, projeye katılan ilkokul ve lise öğrencilerinin başarıları kutlanırken, öğretmenler de bu gurur anında öğrencilerine eşlik etti.

Törende, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, başarılı öğrencilere kitap ve kalem setlerinden oluşan hediyeler takdim etti. Ayrıca, dereceye giren öğrencilere madalyalar verildi.

Törende konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yeni eğitim modeliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. “1, 5 ve 9. sınıflarda uygulamaya konulan bu model, her çocuğun öğrenme potansiyeline odaklanıyor. Ders içeriklerini sadeleştirerek etkinliklere daha fazla zaman ayırmayı hedefliyoruz” dedi.

Başyiğit, Kütahya’da eğitim alanında yapılan yatırımlara da dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Kütahya’da birçok okul, ikili eğitimden normal eğitime geçti. Bunun yanı sıra yeni öğretmenevi ve bilim merkezi gibi projelerle eğitim kalitesini daha da artırmayı hedefliyoruz.”

Aile eğitiminin önemi vurgulandı

Hasan Başyiğit, konuşmasında aile eğitiminin önemine de değindi. “Veli Vizyon” adlı internet sitesi aracılığıyla ailelere yönelik kısa filmler hazırlandığını ve bu filmlerin çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla yayımlandığını belirtti. Ayrıca, halk eğitim merkezlerinde açılan aile eğitim kurslarının da ebeveynler için önemli bir destek olduğunu ifade etti.

Başarıya Teşekkür ve Gelecek Hedefleri

Tören sonunda, Hasan Başyiğit öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, daha iyi bir eğitim sistemi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. “Bu tür yarışmalar, öğrencilerimizin kendilerini ifade etmeleri ve farklı bakış açıları kazanmaları açısından büyük önem taşıyor. Hedefimiz, daha fazla öğrencimizin başarıyla ödüllendirilmesi” diyerek sözlerini tamamladı.

Ödül töreni, katılımcılar arasında büyük bir heyecan ve mutlulukla sona erdi.