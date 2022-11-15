Bilecik Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunca hazırlanan "Dijital Okuryazarlık Portalı" Projesinin semineri düzenlendi.

Bilecik Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunca hazırlanan "Dijital Okuryazarlık Portalı" Projesinin semineri düzenlendi.

Kütahya’daki bir otelde düzenlenen seminere proje ortakları, Bilecik basın temsilcileri, muhtarlar, TSK temsilcileri, gazilerden oluşan 67 kişi katıldı.

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü İbrahim Bektaş, yaptığı konuşmada, proje amacının sosyal yaşam, iş ve iletişim gibi hayatın her alanında yer alan bireylere, doğru ve güvenilir bilgilere ulaşma, elde ettiği bilgi ve belgeleri çözümleme, sorgulama, değerlendirme ve bireysel sorumluluklarının bir gereği olarak dijital okuryazarlık becerilerinin yöntem ve tekniklerini öğreten bir e-öğrenme semineri olduğunu söyledi.

Ardından Gizem Coşkuner, dijital okuryazarlık, bilgi düzensizliği, ve dezenformasyon ile mücadele konusunda, Dijital medya Kurucu Direktörü, Dijital Lider Okan Özbay, dijital okuryazarlık ve dijital medeniyetler çatışmasında dijital hakimiyet konusunda, Tolga Akkuş, dijital medya, metaverse ve web 3,0 konusunda, konularında sunum gerçekleştirdiler.

Konferans sonunda tüm katılımcılara Katılım Sertifikası takdim edildi.