Kütahya’nın Emet ilçesinde devrilen tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde devrilen tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emet-Tavşanlı karayolu Cevizdere Şehitliği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Keskin yönetimindeki 43 PG 190 plakalı silobas yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tır yolda sürüklendiği esnada Tavşanlı istikametinden gelen Vedat Korkmaz yönetimindeki 43 PE 323 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Vedat Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan M.K., E.K ve 2 yaşındaki çocukları E.K. ile tır şoförü Mehmet Keskin yaralandı. Kazanın ardından olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı tır şoförünün tedavisinin sürdüğü diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Emet-Tavşanlı yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.