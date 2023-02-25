Kütahyalılar, valilik himayesinde depremzedeler yararına düzenlenen yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Kütahyalılar, valilik himayesinde depremzedeler yararına düzenlenen yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Sera AVM’de, ’Gün birlik zamanı’ sloganıyla tertiplenen kampanyaya kaymakamlıklar, belediyeler ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlar stant açarak ürünleri satışı sundu.

2 gün boyunca devam edecek olan kampanyanın tüm gelirinin depremzedelere gönderileceği belirtildi.

Dua ve açılış kurdelasının kesilmesinin ardandan protokol üyeleri ve vatandaşlar stantlarda yer alan kıyafet, hediyelik eşya, yiyecek-içecek ve kuru gıda gibi ürünleri satın aldı.

Bu arada, Sofu köyünde oturan bir grup kadının yaptığı ekmekler kısa sürede satıldı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kampanyaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlara ve stant açan kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde görev yapan Kütahya Valisi Ali Çelik, kampanyanın açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Yardım kampanyasına Vali Vekili Mustafa Günay, Vali Ali Çelik’in eşi Neziha Çelik, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve protokol üyeleri katıldı.