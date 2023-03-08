Kütahya Valisi Ali Çelik’in eşi Nezihe Çelik, Vali Vekili Mustafa Güney ve il protokolü katıldı.

Kütahya İHH’dan 20 gönüllüye daha ’Arama-kurtarma ve ilk yardım’ eğitimi

Kütahya İHH’dan 20 gönüllüye daha ’Arama-kurtarma ve ilk yardım’ eğitimi

Kütahya’da yaşayan depremzede kadınlara ve ailelerine yönelik düzenlenen konferansa Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, eşi Fatma Işık ile birlikte katıldı.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kütahya Valiliği himayesinde Kütahya’da yaşayan depremzede kadınlar ve aileler için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün düzenlediği “Dünya Kadınlar Günü Travmayı Tanımak” konulu konferansa Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, eşi Fatma Işık ile birlikte katıldı.

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