Kütahya KYK Devlet Hatun Kız Öğrenci Yurdunda misafir edilen depremzede kadınlar için Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde oyuncak bebek (Amigurumi) yapım kursu açıldı.

Kütahya KYK Devlet Hatun Kız Öğrenci Yurdunda misafir edilen depremzede kadınlar için Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde oyuncak bebek (Amigurumi) yapım kursu açıldı.

Kursu ziyaret eden Kütahya Valisi Ali Çelik’in eşi Neziha Çelik, kursiyerler tarafından yapılan birbirinden güzel ürünleri inceledi, usta öğretici ve kursiyerler ile bir süre sohbet etti ve taleplerini dinledi.