Kütahya’da, ’Yerel Düzey Saha Uzantılı Masabaşı Deprem Tatbikatı’ düzenlendi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikata, tüm afet grupları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, arama ve kurtarma ekipleri ile AFAD gönüllüleri katıldı.

Tatbikata ilişkin bilgi veren Kütahya AFAD Müdürü İsmail Özkan, toplam 598 personel, 102 araç ve 40 gönüllünün görev aldığını belirtti. Tatbikat senaryosu kapsamında, 5,5 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Depremde, arama kurtarma ekipleri tarafından 28 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Tatbikat, Kütahya’nın afetlere hazırlıklı olma çalışmalarının bir parçası olarak, ilgili tüm paydaşların uyum içinde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenlendi.