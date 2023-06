Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 39. Olağan Meclis Toplantısı ve Deprem Sonrası Sağlıklı ve Dirençli Kentler Sempozyumu Kütahya’da gerçekleştirildi.

Deprem sonrası yaşanan olaylarda, devletin ve milletin büyük bir irade ve inanç ortaya koyduğunu belirten Vali Ali Çelik, Hatay’da kaldığı 110 gün boyunca sıkıntıları, zorlukları ve asrın felaketine karşı bir milletin nasıl ayağa kalktığını bizzat yaşayarak gördüğünü söyledi. Vali Çelik, “Depreme dayanıklı şehirler inşa etmeliyiz. Bu bir seçenek değil, zorunluluk” dedi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 39. Olağan Meclis Toplantısı ve Deprem ve Deprem Sonrası Sağlıklı ve Dirençli Kentler Sempozyumu, Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde Yoncalı’da bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantı ve sempozyuma; Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, birlik üyesi belediyeler ve akademisyenler katıldı.

Vali Ali Çelik, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 39. Olağan Meclis Toplantısı ve Deprem ve Deprem Sonrası Sağlıklı ve Dirençli Kentler Sempozyumu’nun Kütahya’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, “Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’da sizleri ağırlamaktan ve sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duydum” diye konuştu.

"Kütahya kadim şehir"

Kütahya’nın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu belirten Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, “Bu farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasından dolayı da her medeniyetin bıraktığı izlerin aynı anda görülebileceği gerçekten tarih, kültür ve sanat kenti, kuruluşun ve kurtuluşun başkenti. Osmanlı’nın kuruluş toprakları burada, Domaniç ve Hayme Ana. Yine Kurtuluş Savaşı mücadelesinin başladığı ve zaferle sonuçlandığı birçok şehidimizin yattığı Dumlupınar topraklarımız bu ilde. UNESCO tarafından 2017 yılında zanaat ve halk sanatları alanında Şehirler Ağı’na alınmış Türkiye’nin ilk şehri. Bizden sonra da Bursa şehrimiz girdi. Dolayısıyla sanatın ve sanatçının çok olduğu, buna yönelik birçok eserin her gezdiğimiz yerde rahatlıkla görülebileceği önemli şehirlerimizden birisi. Elbette ki Türkiye’nin 81 ilinin her parçası çok kıymetli ama bu şehrin diğerlerine göre farklılık arz eden ve bir adım daha öne çıkmasını sağlayan önemli özelliklerinden birisi yeraltı ve yerüstü potansiyelindeki fazlalığı. Topraklarının, bazı kaynaklara göre yüzde 56, bazı kaynaklara göre 58’i ormanla kaplı. Dolayısıyla yeşil bir görüntü var coğrafyasında. Yeraltında da ticari olarak tescillenmiş ve ekonomiye katkı sağlayan 70 civarındaki madenin 36’sının bu ilde bulunduğunu. Dünya bor rezervinin yarısından fazlasının sadece ilimizin Emet ve Hisarcık ilçelerinin sınırları içerisinde bulunduğunu söylersek ne kadar kıymetli olduğunu bu örnekler öne çıkarır. Bir de içinde bulunduğumuz konaklama tesisi dahil bu bölgede Yoncalı ve Eskişehir yolu üzerindeki Ilıca bölgesinde dünyanın en şifalı termal su kaynakları var. Doğrudan içilebilir özellikte, içildiğinde iç hastalıklara, banyo olarak kullanıldığında da dış hastalıklara ve ortopedik hastalıklara şifa kaynağı olan su kaynaklarının bol olduğu bir yer. Ben bir kez daha bu toplantının, özelikle depremle ilgili tecrübelerin de bir araya getirilerek önümüzdeki yıllarda muhtemel bir felaket anında bir daha can kaybetmeyecek şekilde sinerjiye ve birlikte dayanışmaya yol açacak bir toplantı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.