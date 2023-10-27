Kütahya’da bir kişiyi darp ve silahla tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin ev, işyeri ve araçlarında eş zamanlı yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Vefa Mahallesi Barlar, Fuatpaşa Mahallesi üzerinde meydana gelen kavga olayları ile ilgili olarak müşteki Y.A. isimli şahıs, işyeri sahibi ve çalışanları olan 8 şahsın kendisini darp ettiğini ve silahla tehdit ettiklerini beyan ederek şahıslardan şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğünce konuyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde adı geçen şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında eş zamanlı yapılan aramalarda, 5 adet tabanca, 142 adet tabanca fişeği, 5 adet şarjör, 2 adet av tüfeği, 73 adet av tüfeği fişeği ve bin 100 gram narkotik madde ele geçirildi. Olayda adı geçen şüpheli şahısların tamamı suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak tahkikata başlanıldı.

Narkotik madde ele geçirilen 5 şahıs gerekli işlemler için Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.