Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Dar bölge" asayiş uygulamalarında aranan 1 kişi yakalandı, 23,44 gram esrar ele geçirildi.

Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Dar bölge" asayiş uygulamalarında aranan 1 kişi yakalandı, 23,44 gram esrar ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi kesişimi, Sanayi Kavşağında ve Ulu Cami Dönenler Kavşağı olmak üzere 3 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yaya Devriyeler ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 365 şahıs ve 176 aracın GBT sorgusu ve kontrolü yapıldı. 23,44 gram esrar ele geçirildi. 1 aranan şahıs yakalandı. 2 araç trafikten men edildi. 1 sigortasız araca idari işlem yapıldı. 30 ticari araç incelendi. 8 kesici alet ele geçirildi. 8 şahsa idari işlem yapıldı.1 şahsa 5326 sayılı kanun 37.maddeden, 1 ticari araç sürücüsüne TCK 179/3’den işlem yapıldı. 1 yoklama kaçağına tebligat yapıldı.

Sabaha karşı İstiklal Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Kesişimi Sanayi Kavşağında, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çarşı Mahalle bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada ise, 54 şahıs ve 35 aracın GBT sorgusu ve kontrolü yapıldı, 3 adet kesici alet ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 1 sigortasız araç ve 1 alkollü şahsa idari işlem yapıldı. 10 ticari araç incelendi, 2 şahsa idari işlem. 1 şahsa 2918 sayılı kanununun 48/5 sayılı maddesi gereğince işlem yapıldı.