Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dahili Branş Hekimleri ile MHRS ve Kliniklerin işleyişi konularında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Ünkoç, KSBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Özcura, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli, KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren, Başhekim Yardımcıları ve Dahili Branş Hekimleri katıldı.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli’nin, genel durum sunumuyla başlayan toplantıda, Hastanenin genel işleyişi, belirlenen stratejiler ve çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi ve gerekli planlamalar oluşturuldu.