Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce kentin çeşitli noktalarında kaldırım yapım ve yenileme çalışması sürüyor.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce kentin çeşitli noktalarında kaldırım yapım ve yenileme çalışması sürüyor.

Kent ulaşımını daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi kalan sezonu en verimli şekilde değerlendirmek için aralıksız çalışıyor. Çalışma çerçevesinde vatandaşların kaldırımlarda daha konforlu bir yürüyüş sağlaması için çalışmalar en verimli olacak şekilde sürdürülüyor.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a ve ekibine teşekkür etti.