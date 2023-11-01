Kütahya Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından düzenlenen il geneli 3.ve 4.sınıf öğrencilerine yönelik "Cumhuriyetimiz 100. Yaşında" konulu resim yarışmasının ödül töreni düzenlendi

Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulunda gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Şube Müdürleri Orhan Şaybak, Rahime Eşen, Ali Sezer, veliler, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Yarışmada Şehit Çağlayan Irmak İlkokulundan Beril Aksoy il birincisi, Turgut Özal İlkokulundan Ayşe Süeda Baştürk il ikincisi, Kütahya Bilim Sanat Merkezi Öğrencisi Ebrar Bozkurt il üçüncüsü oldu. Okul içinde düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Cumhuriyetimiz 100 Yaşında” isimli yarışmada ise Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinden Aynur Gürcan birinci, Ali Koçer ikinci, Rabia Çavdar üçüncü oldu. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Şube Müdürleri Orhan Şaybak, Rahime Eşen, Ali Sezer taktim etti.