Kütahya Belediyesi tarafından çocukların ağız ve diş sağlığına yönelik olarak başlatılan “Dişe Dokunan İşler” projesi çerçevesinde, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Diş Sağlığı Polikliniği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Diş Sağlığı Polikliniği Kurucusu Gökhan Saygılı tarafından imza altına alan iş birliği protokolüyle, ihtiyaç sahibi ailelerin 6-12 yaş arası çocuklarının diş tedavileri konusunda destek sağlanacak.

Protokol çerçevesinde, “Dişe Dokunan İşler” projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının diş tedavilerinin yapılacağını ve belirli bir kontenjanı olacağını belirten Başkan Kahveci, başvuruların kamuoyuyla paylaşılacağını ve seçim sürecinin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

Haftalık periyotlarla çocukların tedavilerinin yapılacağını vurgulayan Kahveci, bu projenin önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu belirtti.

İmzalanan protokol kapsamında haftada 5 çocuk olmak üzere ayda 20 çocuğun diş çekimi, kanal tedavisi ve dolgu gibi diş tedavileri gerçekleştirilecek.

Başkan Eyüp Kahveci, projeye verdiği destek için Klinik Kurucusu Gökhan Saygılı ve Klinik Müdürü Derya Kalay teşekkür ederek, “Bu iş birliği, çocuklarımızın sağlığına katkı sunacak” dedi ve projenin Kütahya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.