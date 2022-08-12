Kütahya’da çocuklara trafik bilincinin kazandırılması için harekete geçildi. İl merkezi ve ilçelerde çocuk trafik eğitim parkları kurulacağını açıklayan Vali Ali Çelik, “04-12 yaş grubundaki 60 bin çocuğumuz trafik kurallarını uygulamalı öğrenecek. Eylül ayında eğitimlere başlıyoruz” dedi.

Kütahya’da çocuklara trafik bilincinin kazandırılması için harekete geçildi. İl merkezi ve ilçelerde çocuk trafik eğitim parkları kurulacağını açıklayan Vali Ali Çelik, “04-12 yaş grubundaki 60 bin çocuğumuz trafik kurallarını uygulamalı öğrenecek. Eylül ayında eğitimlere başlıyoruz” dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çocuk Trafik Eğitim Parkları Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık etti.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen “Çocuk Trafik Eğitim Parkları” projesi çerçevesinde Kütahya’da yapılan ve yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Sürdürülebilir, güvenli ve bilinçli trafik kurgusunun oluşturulması için erken yaşta trafik bilincinin kazanılmasının önemine dikkat çeken Vali Çelik, projenin Tavşanlı ve Gediz’de hayata geçirildiğini belirterek belediye başkanlarına teşekkür etti.

04-12 yaş grubundaki 60 bin çocuğun trafik kurallarını teorik ve uygulamalı öğreneceğini ifade eden Vali Çelik, “Trafik kazalarında hem can kaybediyoruz hem de ciddi maddi kayıplar yaşanıyor. Bunun önüne geçilmesi sürdürülebilir trafik kültürünün oluşturulmasıyla doğrudan bağlantılı” dedi.

Belediyeler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdare ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde il merkezi ve 10 ilçede çocuk trafik eğitim parkları kurulacağını belirten Vali Ali Çelik, “Çocuk trafik eğitim parkları için yer tespiti çalışmaları 1 ay içerisinde tamamlanacak. İlk etapta seyyar pist oluşturulabilir ancak tercihimiz kalıcı yer” diye konuştu.

Toplantıya; Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Vali Yardımcıları Hasan Erkal ve Buğra Karadağ ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.