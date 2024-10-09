Kütahya merkez köylerinde Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) çiftçi bilgilendirme toplantılarının başladığı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Çiftçi bilgilendirme toplantılarında üreticilerimizin ÇKS müracaatları ve yeni uygulamalar hakkında bilgilendirilmekte, ayrıca meyve yetiştiriciliği, anız yangınları gibi konularda da aydınlatıcı bilgiler sunulmaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından gerçekleştirilen toplantılara, Yenibosna, Ahmetoluğu, Okçu, Güveçci, Demirciören, Akoluk, Muhatboğazı, Kaynarca, Sakaçiftliği ve Büyüksaka olmak üzere 10 köy ve mahallede toplam 105 çiftçimiz katıldı” ifadelerine yer verildi.