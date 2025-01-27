Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaşayan İnsan Hazinesi: Mehmet Gürsoy’a Saygı Etkinliği”, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanı verilen Mehmet Gürsoy’un kültür ve sanata katkıları vurgulandı. Gürsoy’un sanat yolculuğunu anlatan duygu dolu bir belgesel gösterimi yapılırken, katılımcılar usta sanatçıya olan saygılarını sundu.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Gürsoy’un Türk çini sanatına kattığı değeri vurgulayarak, “Her fırça darbesiyle tarihimiz yaşatılıyor” dedi.

Usta Mehmet Gürsoy’un da katılımıyla etkinlik daha anlamlı hale gelirken, sanatseverler unutulmaz bir gün yaşadı.