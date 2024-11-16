Kütahya Belediyesi, UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanına layık görülen ünlü çini sanatçısı Sıtkı Olçar’ın vefatının 14. yıl dönümünde anma programı düzenledi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Kahveci, Sıtkı Olçar’ın Türk çini sanatının en parlak temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Sıtkı Usta’nın çinileri, sadece birer sanat eseri değil; Kütahya’nın ve Türk kültürünün evrensel bir dille anlatımıdır. Onun eserleri, geleneksel çini sanatımızın dünyaya açılan kapısı oldu” ifadelerini kullandı.

“Eserleri, kültürel mirasımızın temsilcisi”

Başkan Kahveci, Sıtkı Olçar Çini Müzesi’nde sergilenen eserlerin, sanatçının mirasını yaşattığını ve çini sanatına olan ilgiyi artırdığını belirterek, "Bu etkinlik, yalnızca Sıtkı Olçar’ı anmak değil, aynı zamanda çini sanatının değerini hatırlatmak için de büyük bir anlam taşımaktadır" dedi.

Anma etkinliğinde, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından konuşmacılar, Sıtkı Olçar’ın sanat yolculuğu ve Kütahya’ya kazandırdığı değerlerden bahsetti. Ayrıca, sanatçının ailesi ve dostları, onunla ilgili hatıraları paylaşarak duygusal anlar yaşattı.

Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi’nden Furkan Akyel ve Bilal Can Beydüz, Sıtkı Olçar’ın sevdiği türküleri seslendirerek programa sanatsal bir dokunuş kattı. Program, vatandaşların usta sanatçı hakkındaki hatıralarını paylaşmasıyla sona erdi.

Sıktı Olçar’ın kızı çini sanatçısı Nida Olçar, program sebebiyle Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’ye ve katılımcılara teşekkür etti.

Anma programına CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Deniz Dağıstan, Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, Sıtkı Olçar’ın kızı Nida Olçar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.