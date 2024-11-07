Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelinin tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlemeye devam ettiği bildirildi.

Bölgedeki tarımsal verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen toplantıya, Yaylababa köyünden 6, Güvem köyünden 10, Pullar köyünden 10 ve Mustafalar köyünden 7 çiftçi katılım sağladı. Toplantıda, üreticilere tarım desteklemelerindeki yenilikler ve üretimin daha verimli hale getirilmesi için uygulanacak yöntemler hakkında detaylı bilgi verildi.