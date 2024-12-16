Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde, Kütahya Kent Konseyi’nin katkılarıyla düzenlenen “Yeşil Gezegen Eğitimi” ve “Kadın için Teknoloji Projesi” yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliklerde, hem çocuklara hem de kadınlara yönelik önemli eğitimler sunuldu. Yeşil Gezegen Eğitimi kapsamında, 7-14 yaş grubundaki çocuklara çevre bilinci kazandırılırken, afetler karşısında bireysel ve toplumsal sorumluluklar konusunda farkındalık oluşturuldu. Çocuklar, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrenerek bilinçlendirildi.

Kadınlar için düzenlenen Kadın için Teknoloji Projesi çerçevesinde ise dijital okuryazarlık, kariyer planlama ve mobil fotoğrafçılık alanlarında eğitimler verildi. Teknolojiye ilgi duyan kadınlar, bu program sayesinde yeni beceriler kazanarak kendilerini geliştirme imkanı buldu.

Eğitim programlarına Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci de katılım sağladı. Vatandaşlardan büyük beğeni toplayan bu projeler, Kütahya Belediyesi’nin çevre bilinci ve teknoloji alanında toplumsal farkındalık oluşturmanın hedefinin bir parçası olarak değerlendirildi.