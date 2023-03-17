Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Cevizdere Şehitleri, Gazileri, Tanıtım ve Araştırma Derneği’nin düzenlediği serginin açılışına katıldı.

Cevizdere Şehitleri, Gazileri, Tanıtım ve Araştırma Derneği ile Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile, Sera Alışveriş Merkezi’nde “Çanakkale” isimli resim sergisi açtı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, konuşmasında, “Çok değerli İl Müdürümüz, değerli dernek başkanlarım, çok kıymetli hemşehrilerim, basınımızın kıymetli temsilcileri, mübarek topraklar üzerinde, mübarek günlerde hayırlı bir iş için buradayız. Öncelikle vesile olan, emeği geçen herkese şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, onların yakınlarına sahip çıkılması, gazilerimize destek olunması, bu vatanda yaşayan her Türk vatandaşının öncelikli görevlerinden birisidir. ‘Toprağı sıksan şüheda fışkıracak, şüheda’ diyen şairimiz her şeyi özetlemiş tek bir satırla. Bu toprakların altı şehit kanlarıyla sulanmış. Kütahya’mızın bu mübarek toprakları bu şehit kanına ilave olarak kıymetli madenlerle Rabbim tarafından donatılmış. Üstüne de vatanına, milletine sevdalı memleket evlatlarıyla şükürler olsun şehrimizi, ilimizi çoğaltmış. Allah hepsini gani gani rahmet eylesin. Onların sayesinde bugün biz onların evlatları, torunları olarak memleketimizin ihyası için çalışıyoruz. Bizler hizmet etmeye devam edeceğiz. Kütahya Belediyesi olarak da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.