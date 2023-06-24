Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün temizlik, dezenfeksiyon ve kireçleme çalışmalarını tamamladığı Canlı Hayvan Pazaryeri’nde Kurban Pazarı açıldı.

Padokları gezerek esnaflarla bir araya gelen Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Belediyesi olarak Kurban Bayramı’nı sorunsuz geçirmek için çalıştıklarını ifade ederek, pazara gelen vatandaşlara ve esnaflara hayırlı alışverişler diledi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın ettiği duanın ardından Başkan Vekili Damcı ve il protokolü, esnaflara ve vatandaşlara kavurma ikram etti.

29 Haziran Perşembe gününe kadar açık olacak Kurban Pazarı’nın hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, “Canlı Hayvan Pazarı bayramın ikinci günü olan 29 Haziran 2023 Perşembe gününe kadar faaliyetlerini sürdürecektir. Canlı Hayvan Pazarımızda büyükbaş hayvanlarımız için kapalı padok sayısı 210 adet, küçükbaş hayvanlarımız için kapalı padok sayısı 119 adet, açık padoklar ise 152 adet olup toplam padok sayımız 481’dir. Ayrıca küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için serbest bölümler bulunmaktadır. Kapasitemiz 10 bin adet küçükbaş, bin 500 adet büyükbaş hayvan alabilecek durumdadır. Canlı Hayvan Pazarımızda bir adet sosyal tesis, bir adet mescit, bir adet kurban denetim ve kontrol merkez bürosu, iki adet kantar ve bir adet idari binamız bulunmaktadır. Küçükbaş padoklar için kuralar çekilmiş olup hayvan sahiplerine yerleri teslim edilmiştir. Şehir merkezinden Kurban Pazarına gelmek isteyen vatandaşlarımız için pazar süresi boyunca özel halk otobüslerimiz 10 numaralı hat istek okullarına kadar, 12 numaralı hat ise Parmakören Mahallesi’ne kadar hizmet verecektir” ifadelerini kullandı.