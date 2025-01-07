Kütahya’da çaldıkları otomobilleri, motor şase numaralarını “change” ederek, Uşak, Denizli, Ankara ve Burdur’da satan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Simav ilçesinde 3, Şaphane ilçesinde 1 otomobilin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda araçların çalındıktan sonra “change” yapılarak farklı bir araca dönüştürülüp Uşak’ın Sivaslı, Denizli’nin Bekilli, Ankara’nın Çubuk ve Burdur’un Karamanlı ilçelerinde 3. şahıslara satıldığını belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan operasyon sonucu Ö.K, B.K ve İ.H.K isimli şahıslar tespit edildikleri adreste yakalandı. Şüpheli şahısların yapılan ikamet ve işyeri aramasında, 5 adet cep telefonuna, 4 change araca ait noter satış sözleşmesine el konuldu. A.K isimli şahıs bulunduğu adreste yakalanırken, şüpheli şahsın yapılan ikamet aramasında, 18 adet abanca fişeği ve 1 adet cep telefonuna el konuldu.

Şüpheli 4 şahıs adli işlemler için Simav Cumhuriyet Başsavcılığına getirilerek gözaltına alındı.