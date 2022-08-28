Kütahya’da Ay yıldızlı bayrağı göndere çeken kahramanların sahnelendiği, “Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" programını, Vali Ali Çelik ve eşi Nezihe Çelik, milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar beğeniyle izledi.

Kütahya’da Ay yıldızlı bayrağı göndere çeken kahramanların sahnelendiği, “Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" programını, Vali Ali Çelik ve eşi Nezihe Çelik, milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar beğeniyle izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunca gerçekleştirilen gösteri Kütahyalıların büyük beğenisini aldı.

Müzik ve dans gösterisiyle kimi zaman duygulu, kimi zaman coşkulu anlar yaşayan vatandaşlar adeta zamanda yolculuğa çıktı.

Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesinin 100. yıl dönümü için Türk Tarih Kurumunca geniş bir arşiv çalışmasıyla hazırlanan, cephede ve cephe gerisinde sürdürülen mücadeleye ışık tutan "Milletin Azmi" belgeseli de gösteride izleyicilerle buluştu.

“Bayrağın yere düşmediği yer, Kütahya”

Programda konuşan Vali Ali Çelik, “Bayrağın yere düşmediği, kuruluşun ve kuruluşun şehri, bir sevdadır Kütahya. Büyük Zafer’imizin 100. yılında bu özel programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.