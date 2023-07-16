Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde buğday tarlasında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Balıköy beldesinde buğday ekili yaklaşık 10-5 dönümlük arazide yangın çıktı. Orman arazözleri, Balıköy Belediyesi ve Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Jandarma ekipleri de vatandaşlara yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangının söndürülmesi sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıköy Belediye Başkanı Ahmet Artun, yangının çıktığı alana gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.