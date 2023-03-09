Yapılan toplantıda, birinci basamak sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirilerek, 2023 yılında sunulacak olan sağlık hizmetlerini daha iyi fiziki şartlarda verebilmek ve kaliteli, etkin, verimli sağlık hizmeti sunumu yapabilmek adına görüş alışverişinde bulunuldu.

Kütahya’da İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan başkanlığında Birinci Basamak Sağlık Tesisi Yöneticileri ve İlçe Sağlık Müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanları ile tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Akçadurak: “Kadınlarımız toplumun en önemli yapı taşıdır”

Başkan Akçadurak: “Kadınlarımız toplumun en önemli yapı taşıdır”

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.