Kütahya Valisi Ali Çelik, depremzedeler için başlatılan “Bir sofra da sen kur” kampanyasında 1 milyon 622 bin 680 TL gelir elde edildiğini açıkladı.

Vali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, ”Kütahya Bir sofrada sen kur” kampanyasında 1 Milyon 622 bin 680 TL gelir elde edildi. 333 depremzede iftar ve sahur sofralarından istifade etmiş, bağışlarınız ile ayrıca 139 çocuğumuza ayakkabı, 563 aileye nakdi yardım ve 33 hanenin ise 387 ev eşyası karşılanmıştır. Teşekkürler Kütahya! Kütahya’mızda misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimiz için verdiğiniz destek ve yardımlar için teşekkür ederiz. Onları yalnız bırakmadığımızı gösterdiniz ve bu zor süreçte gerçekten takdire şayan davrandınız. Her birinize minnettarız” ifadelerine yer verdi.