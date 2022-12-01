Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Kobak Caddesinde H.D.(20) isimli şahıstan 0.65 esrar ile 0.73 metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın üzerinden 0.65 esrar ile 0.73 metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.