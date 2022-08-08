Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuat Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, U.Ö. (36) isimli şahıs üzerinde yapılan aramada, 0,69 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 0,69 gram metamfetamin ele geçirildi.

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