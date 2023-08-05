Kütahya’da polis ekiplerince durdurulan bir şahsın üzerinde 10.67 gram metamfetamin, 7.58 gram bonzai, 1 adet sentetik ecza hap ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından Ali Paşa Mahallesi Abdurahman Karaa Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalarda H.B. (26) isimli şahıstan, peçeteye ve alüminyum folyoya sarılı vaziyette toplam 10.67 gram metamfetamin, alüminyum folyoya sarılı vaziyette toplam 7.58 gram bonzai, 1 adet sentetik ecza hap ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.