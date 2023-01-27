Yakalanarak gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Servi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.D. (27) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0.36 gram metamfetamin ve 1 adet bong ele geçirildi.

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Simavlı gençler Kiçir kampında bir araya geldi

Simavlı gençler Kiçir kampında bir araya geldi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.