Kütahya’da polis tarafından yapılan bölge uygulamasında bir kişinin üzerinde,1 ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ele geçirildi.

Kütahya’da polis tarafından yapılan bölge uygulamasında bir kişinin üzerinde,1 ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ele geçirildi.

Kütahya’da bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi Kütahya’da bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından yapılan bölge uygulamasında Y.E. isimli şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.