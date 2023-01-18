Kütahya’da şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulamada bir şahsın üzerinde kesici alet ve uyuşturucu bulundu.

Kütahya’da şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulamada bir şahsın üzerinde kesici alet ve uyuşturucu bulundu.

Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından Meydan Mahallesinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulamada, M.G. (21) isimli şahıstan 1.91 gram esrar ve kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli yasal işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.