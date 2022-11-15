Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Saray Mahallesi Adliye Binası yanında yapılan kontrolde F. M. (23) isimli şahıstan 5 tablet (66 adet) narkotik madde (Sentetik Ecza) ele geçirildi.

Kütahya’da polis ekiplerince Adliye Binası yanında yapılan kontrolde bir şahsın üzerinde 66 adet uyuşturucu sentetik ecza hap ele geçirildi.

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