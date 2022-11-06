Kütahya’da bin şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Kütahya’da bin şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, polise Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak’ta bir şahsın yaralı olarak araçtan atıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, yerde yatan ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kişinin 34 yaşındaki Ekrem Yiğit olduğunu tespit etti. Yiğit’in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına aldığı öğrenildi.