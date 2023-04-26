Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Saray Mahallesinde bir evde yapılan aramada, 7,89 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza ve 3 adet payp ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı görevlilerce kısım konuları gereği Saray Mahallesi Aşikar Sokak üzerinde bir adreste yapılan aramada, 7,89 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza ve 3 adet payp ele geçirilmiştir. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce M.B. isimli şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.