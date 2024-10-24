Kütahya’da, ’2024 Türkiye-Macaristan kültür yılı’ kapsamında, Kütahya Kossuth Müzesi’nde ’bir asırlık dostluk için sanat’ konulu uluslararası çağrılı karma sergi düzenlendi.

30 Macar sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide çini, el sanatları, fotoğraf, hat ve resim alanında çok sayıda eser sanatseverlerin ve halkın beğenisine sunuldu. Etkinlikle Türk ve Macar kültürünün ortak izlerinin eserlerle de ortaya konduğu belirtildi.

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türk ve Macar devletlerinin 100 yılı aşan dostluğunun 2024 yılının Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak ilan edilmesiyle taçlandığını ifade ederek, üniversite tarafından hazırlanan bu serginin bu dostluğa katkı sunmasını dilediğini söyledi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sanatın kültürler arası köprü kurmadaki önemine vurgu yaparak, bu tarz etkinliklerin iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirdiğini belirtti.