Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde sevkiyatını önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Gece saat 02.00 sıralarında, il girişinde durdurulan bir araçta ve içerisindeki şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda 458,17 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.