Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta ve şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 7 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Kütahya-Eskişehir PTS noktasında durdurulan araç ve araç içerisinde bulunan M.G. isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında, 7 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan tahkikat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülüyor.