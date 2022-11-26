Kütahya’da polis ekiplerinde durdurulan araçta ve araçtaki 3 kişinin yapılan üst aramasında, 4 adet sikke, 1,02 gram metamfetamin ve 3 adet detektör ele geçirildi.

Kütahya’da polis ekiplerinde durdurulan araçta ve araçtaki 3 kişinin yapılan üst aramasında, 4 adet sikke, 1,02 gram metamfetamin ve 3 adet detektör ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Meydan Mahallesinde yapılan çalışmalarda, R.B.(35) isimli şahsın şoför, B.G.(28) ve M.Ö. (33) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde ve yapılan üst aramasında, 4 adet sikke, 1,02 gram metamfetamin, 1 adet payp ve 3 adet detektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.