Kütahya’da 21 bin 405 kadın KADES uygulamasını indirdi

Kütahya’da 21 bin 405 kadın KADES uygulamasını indirdi

M. Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise, 1 adet el detektörü ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Meydan Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde Genel Asayiş tedbirleri çerçevesinde rutin devriye görevi ifası sırasında seyir halinde bulunan araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan M. Ö. isimli şahsın yapılan üst aramasında el çantası içerisinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 adet sikke, 3 adet el detektörü ele geçirildi.

Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 adet sikke ele geçirildi.

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