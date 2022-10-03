Kütahya’da Motosikletli Yunus Timlerince bir araçta ve şahsın üst aramasında ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya’da Motosikletli Yunus Timlerince bir araçta ve şahsın üst aramasında ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Bahçelievler Mahallesi üzerinde yapılan çalışmalarda, M.D.(23) isimli şahsın idaresindeki araç ve şahsın yapılan üst aramasında,1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet fişek, 10 adet sentetik ecza hap (galara) ve 0.25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.