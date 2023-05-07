AK Parti Kütahya milletvekili adayı Mustafa Altuğ Atalay, kent merkezi Zafer Meydanı’nda binlerce vatandaşa balık-ekmek ikramında bulundu.

Atalay, yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi, son 8 yıldır Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteydim. En büyük amaçlarımızdan bir tanesi halkımızın daha fazla balık yemesini sağlamaktı. Şimdi geldik AK Parti’den milletvekili adayı olduk ve bu vesileyle halkımıza balık yedirmeyi, İç Anadolu’ya yakın kıyı Ege’de olmayan bir ilde balık tüketimini arttırmayı teşvik ediyoruz, çalışıyoruz. Hem de bu sayede halkımıza balığı tanıtırken, seçim kampanyasına katkıda bulunmayı istiyoruz. Bütün Kütahya halkımıza afiyet olsun. Halkımızın çok yoğun bir ilgisi var. Yeter ki balık yesinler, Kütahyalıya hem balık, hem de diğer ürünlerden inşallah daha fazla da ikram edeceğiz, daha fazla da balıkla buluşmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

Vatandaşlar da, Atalay’a uskumru balığı ve ekmek ikramı sebebiyle teşekkür ettiler.