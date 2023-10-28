Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında 2023-3C tertip yükümlü erler yemin etti.

Sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yemin töreni eğitimlerini tamamlayan bin 520 askerin Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etmesiyle sona erdi.

Törende; Vali Musa Işın, Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş tarafından eğitimlerde başarılı olan erlere ödülleri ve ailelerine hediyeleri verildi.