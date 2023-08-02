Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında bedelli olarak vatani görevlerini yapmakta olan bin 208 Mehmetçik için yemin töreni düzenlendi.

2023’e 6B bin 208 bedelli asker, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ve protokol tarafından verildi.

Yemin törenine; Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ile il protokolü ve askerlerin aileleri katıldı.